Sharon Stone si vaccina contro il Covid: 'Ho fatto la prima dose'

Sharon Stone ha dovuto fare i conti in prima persona con il Covid. Molti membri della sua famiglia hanno infatti contratto il pericoloso virus e non tutti ne sono usciti vincitori. Dopo aver perso la nonna, l'attrice ha temuto anche per la vita della sorella e di suo cognato, ricoverati in gravi condizioni in ospedale.

I due sono fortunatamente guariti, e la Stone ha deciso di diventare uno dei volti simbolo della campagna vaccinale statunitense. L'attrice 63enne ha così annunciato sui social di aver ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid, con una foto in cui si mostra senza timore con la mascherina sul volto mentre riceve l'iniezione.

Sharon Stone ha esortato i suoi follower a prenotarsi attraverso l'associazione no-profit Core che sta organizzando la campagna vaccinale in diversi stati americani, e a vaccinarsi senza timore: "Prendete un appuntamento, è stato facile".

Proprio nei prossimi giorni verrà pubblicata la biografia di Sharon Stone, un libro di memorie in cui l'attrice nota soprattutto per il ruolo di femme fatale in Basic Instinct, racconta alcuni aneddoti della sua vita. Non è mancato nel libro un riferimento alla scena cult del film di Paul Verhoeven. L'attrice ha dichiarato di essere stata tratta in inganno dal regista che le aveva assicurato che nel corso della pellicola non si sarebbe visto nulla.