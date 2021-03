Sharon Stone, in uscita la biografia: 'Dopo Basic Instinct ho preso a schiaffi il regista'

Uscirà il prossimo 30 marzo The Beauty of Living Twice, autobiografia di una delle attrici più importanti degli ultimi decenni, Sharon Stone. Vanity Fair ha pubblicato alcuni estratti del libro, in cui la star racconta con dovizia di particolari alcune delle molestie sessuali che ha subito nel corso della sua carriera.

La biografia parla, per esempio, di quella volta che un produttore le suggerì di andare a letto con il co-protagonista di un suo film, per migliorare la loro chimica e l'intesa sul set. "Ragazzi, l'avete voluto voi quest'attore che non è riuscito a tirare fuori una scena decente durante il provino, e ora pensate che se me lo sc**o diventerà un bravo attore? Nessuno è così bravo a letto" ricorda di aver pensato in quel momento l'attrice. "Avrebbero potuto prendere qualcuno con del talento, qualcuno in grado di ricordarsi le battute. Il mio lavoro è recitare e gliel'ho detto."

Non poteva mancare poi un aneddoto sulla scena cult dell'interrogatorio in Basic Instinct, in assoluto una delle scene più sexy della carriera di Sharon Stone. Dopo essersi rivista in quella sequenza per la prima volta, la star ricorda di aver schiaffeggiato il regista Paul Verhoeven. "Mi era stato detto: Non vedremo niente, ho solo bisogno che tu ti tolga le mutandine, perché il bianco riflette la luce e quindi si vede che ce le hai addosso". Sharon Stone ricorda di aver pensato, a quel punto, anche all'idea di presentare un'ingiunzione per bloccare l'uscita di Basic Instinct.

Alla fine, però, "ci ho pensato e ripensato e ho scelto di consentire quella scena. Perché? Perché era corretta per il film e per il personaggio. E perché, dopotutto, l'ho fatta io."