Sharon Stone, la star racconta i devastanti incendi in California: 'Ero pronta a fuggire'

La California continua a essere minacciata dagli incendi, e arrivano alcune drammatiche testimonianze anche dai divi di Hollywood. Sharon Stone, per esempio, ha raccontato di essere stata nei giorni scorsi sul punto di evacuare la sua villa di Beverly Hills, che era stata praticamente circondata dalle fiamme.

L'attrice ne ha parlato recentemente al Tonight Show con Jimmy Fallon. "Ero in lacrime" ha detto. "C'era un incendio nella mia strada e ci stavamo preparando a evacuare e a dire addio a tutto ciò in cui abbiamo messo le nostre vite."

Sharon Stone, autrice in questi giorni anche di dichiarazioni al vetriolo su Donald Trump, ha poi raccontato tutti i preparativi per la fuga. "Avevo thermos, bottiglie d'acqua, una borsa di cose da portare via... dovevamo essere pronti e assicurarci che le auto avessero abbastanza benzina". Abbandonare la villa sarebbe stato naturalmente un sacrificio, ma "se bisognava farlo, bisognava farlo" ha osservato con filosofia.

Per fortuna, l'evacuazione non è stata necessaria e la villa di Sharon Stone è ancora in piedi. "Dobbiamo essere felici di fronte al disastro. È tutto quello che abbiamo" ha osservato la star divenuta celebre con Basic Instinct. La situazione in California, però, resta delicata. "Sta piovendo cenere, anche in casa... Questo è ciò che stiamo respirando. Il nostro stato sta bruciando!" ha aggiunto preoccupata.

