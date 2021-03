Sharon Stone, la star contro il suo chirurgo:'Mi aumentò il seno senza il mio consenso'

Intervistata dal Times, Sharon Stone ha raccontato un aneddoto risalente a vent'anni fa, quando si sottopose ad un'operazione chirurgica per la ricostruzione del seno dopo l'asportazione di due tumori benigni. L'attrice racconta che il risveglio da quell'intervento fu traumatico a causa di una sorpresa decisamente inaspettata.

Il chirurgo dell'attrice decise di aumentarle il seno senza chiedere il suo consenso:"Il medico lo fece a mia insaputa, mi disse che secondo lui stavano meglio con la dimensione dei suoi fianchi. In sostanza, mi tolsi le bende e mi accorsi che come taglia di reggiseno avevo una coppa più grande" ha dichiarato l'attrice.



Non è la prima volta che l'attrice racconta di aver subito abusi o situazioni inappropriate nella sua vita. Tempo fa Sharon Stone raccontò l'episodio in cui un regista le chiese di sedersi sulle sue gambe. Stone nell'intervista affronta anche i problemi di salute dei primi anni 2000, causati dall'emorragia subaracnoidea che la colpì per nove giorni:"Si tratta di una sorta di aneurisma, un ictus che uccide una persona su tre, quindi mi sento davvero fortunata. Cominciò tutto con un mal di testa nella parte bassa posteriore del cranio. All'ospedale di San Francisco, la città dove vivevo in quel periodo, i neurochirurghi mi ricoverarono subito e l'angiografica confermò la diagnosi. Mi hanno presa in tempo, mi hanno curata e sono guarita. Da cosa nacque tutto? Sembra che lo sforzo di un'attività sportiva smodata possa innescare rotture di vasi sanguigni. Dopo il mio episodio la chiamarono sindrome di Stone".



Scoprite su Everyeye le scene più sexy nella carriera di Sharon Stone.