Sharon Stone, quali sono le scene più sexy della sua carriera?

Icona sexy tra quelle di maggior successo della Hollywood dell'ultimo mezzo secolo, Sharon Stone non ha bisogno di presentazioni: la diva di Basic Instinct ha inanellato un bel po' di successi in carriera, anche grazie ad alcune scene ad alto tasso erotico rimaste nella storia del cinema (non sempre in senso buono).

Nell'elencarne le più famose è doveroso partire proprio da quella presente nel film con Michael Douglas: quell'accavallamento di gambe entrato immediatamente nel novero delle scene cult fu una spinta incredibile per il successo del film; anche nel sequel, uscito più di un decennio dopo, la nostra ci regala comunque alcune sequenze non trascurabili in tal senso.

Passiamo dunque a Lo Specialista e ad una delle scene di sesso più discusse della storia recente del cinema: la sequenza con Stone e Stallone sotto la doccia fu derisa praticamente dalla critica di tutto il mondo, con le due star definite rigide e per niente a proprio agio (successivamente Stallone diede la "colpa" proprio alla sua collega, non particolarmente entusiasta di girare un'altra scena di nudo).

Silver, per concludere, contiene una delle scene più erotiche dell'intera carriera di Stone: la sequenza di sesso con William Baldwin è di quelle che lasciano ben poco all'immaginazione e la sua riuscita fu decisamente migliore rispetto a quella con Sly. Scene di sesso a parte, comunque, Sharon Stone ha recentemente svelato i comportamenti spiacevoli di un regista con cui lavorò.