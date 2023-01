Sharon Stone su Robert De Niro e Joe Pesci: 'Tra i pochi non misogini a Hollywood'

Nel corso di una recente intervista, Sharon Stone ha rivelato che negli anni della sua lunga carriera a Hollywood le è capitato di lavorare con colleghi o professionisti che poi si sono rivelati dei veri misogini. Tra quelli che non hanno mai avuto atteggiamenti simili, però, la Stone ha nominato due vecchi colleghi: Robert De Niro e Joe Pesci.

"Ho lavorato con alcune delle più grandi star del settore, che letteralmente mi parlavano durante il mio primo piano, dicendomi cosa pensavano dovessi fare", ha detto Stone a Variety. "Sono così misogini - ora, tra questi non c'è Robert De Niro. E nemmeno Joe Pesci, non si tratta di loro. Ma ho lavorato con alcune grandi star che parlavano letteralmente ad alta voce attraverso il mio primo piano, dicendomi cosa fare".

L'attrice ha continuato: "Non mi ascoltavano e non mi permettevano di influenzare la loro performance attraverso la mia. Così non si riusciva a recitare bene. Voglio dire, capisco che sei grande e che tutti pensano che tu sia meraviglioso. Ma l'ascolto, la presenza in quei momenti di rottura, è davvero l'esperienza umana".

La Stone, che ha parlato della controversa scena dell'interrogatorio di Basic Instinct e delle presunte tensioni sul set con Michael Douglas, ha aggiunto: "Non sono l'attrice più popolare, perché la gente non vuole sentire le mie, come si dice, fottute opinioni... Forse a causa della mia devozione, forse perché sono solo un po' strana. Ma lo faccio solo per essere presente".

Di recente l'attrice di Casinò e Gloria è apparsa al Saturday Night Live insieme all'ospite musicale Sam Smith per una performance dal vivo. Nell'intervista ha fatto notare di essere spesso considerata un'attrice atipica a Hollywood, visti i suoi precedenti ruoli in thriller erotici.

"Non mi chiamano per interpretare altre parti - mi chiamano per spogliarmi e interpretare questi personaggi pazzi e sociopatici perché ne ho interpretato uno [in diversi film passati]", ha detto Stone. "Non mi chiamano per interpretare personaggi riflessivi e sensibili. Sono anche una pittrice - con due spettacoli in corso - e sono un'autrice di canzoni, ho avuto tre numeri uno in altri paesi. Ma non mi toglierò mai dalla testa Basic Instinct. Sono venuta al mondo con l'aspetto di una Barbie, quindi è complicato per la gente darmi l'opportunità di essere qualcos'altro".

L'attrice aveva raccontato di quando si era sentita in soggezione recitando per Martin Scorsese in Casinò, al fianco di De Niro e Pesci:

"Alla fine mi sono riunita con Marty e Bob e loro mi hanno detto: 'Dacci tutto, baby, falla uscire se ce l'hai, la vogliamo, vediamo cosa sai fare'", aveva dichiarato la Stone al Guardian nel 2009. "Ho affrontato le persone dei miei sogni, l'unico attore con cui per tutta la mia carriera ho cercato di lavorare, quello è stato l'apice per me, e poi Marty, ricevere una pacca sulla spalla dai tuoi colleghi è sempre molto bello. Non se ne ricevono molte".

Recentemente, Sharon Stone ha licenziato i suoi agenti e ora gestisce personalmente la propria carriera. Qualche anno fa, sempre la Stone aveva denunciato il sessismo a Hollywood.