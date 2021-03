Sharon Stone rivela: 'Britney Spears mi scrisse una lettera chiedendomi aiuto'

La situazione di Britney Spears è tornata alla ribalta in questi giorni grazie al documentario Framing Britney Spears, che indaga sulle tristi vicende personali della star di Toxic e Baby One More Time: a dire la sua è stata anche Sharon Stone, che ha svelato un episodio accaduto alcuni anni fa.

Secondo quanto raccontato dall'attrice di Basic Instinct, infatti, Spears le avrebbe scritto alcuni anni fa allo scopo di chiederle aiuto: era il 2007, periodo in cui la celebre popstar, che ha ricevuto la solidarietà di tanti colleghi dopo l'uscita di Framing Britney Spears, si trovava nell'occhio del ciclone a causa del suo breakdown dato in pasto ai tabloid.

"Britney Spears mi scrisse una lettera molto lunga e toccante. La verità è che è davvero difficile essere una donna di successo e non avere nessuno che ti controlli, che amministri le tue finanze e che si prenda cura di te. Ad un certo punto arriva il punto di rottura, o il punto in cui sei tu a romperti" ha raccontato Stone al Kelly Clarkson Show, ricordando anche di non esser stata in grado di fornire a Spears l'aiuto desiderato in quanto lei stessa si trovava ad affrontare un periodo tutt'altro che semplice.

Il lavoro svolto sul documentario, comunque, non sembra esser stato particolarmente apprezzato dalla diretta interessata: Britney Spears si è infatti detta imbarazzata dal modo in cui si è vista ritrarre in Framing Britney Spears.