Sharon Stone ride alla domanda postale riguardo a possibili molestie sessuali ricevute

Giorno dopo giorno spuntano sempre di più notizie su nuove accuse contro i membri dello star system hollywoodiano. Intervistata dal programmain onda sul canale americano CBS,rivela una verità che molti insider dell’industria dell’intrattenimento continuano a tenere nascosta.

Lo scandalo nato alcuni mesi dalle vicende che hanno interessato Harvey Weinstein, fondatore della Weinstein Company assieme al fratello Bob, ha segnato da lì in poi un numero di vite sempre più in crescita all’interno del mondo cinematografico e televisivo. L’intervistatore dello show trasmesso dalla CBS ha discusso di questo argomento alcuni giorni fa con una delle attrici che hanno contraddistinto il panorama dei film cult negli anni ’90, Sharon Stone. Il giornalista ha chiesto esplicitamente alla donna se lungo la sua prolifica carriera sia stata attenzionata da comportamenti ritenuti inappropriati sul posto di lavoro. La reazione immediata dell’attrice è stata alquanto insolita, infatti la protagonista di Basic Instinct si è lasciata andare per qualche secondo ad una risata che ha messo in una situazione di disagio l’inviato.

La verità della donna, in ogni caso, è venuta fuori poco dopo nei seguenti termini:

“Faccio parte di questo mondo da quarant’anni. Puoi immaginare in quale attività mi sia ritrovata circa quarant’anni fa? Ero giovane, venivo da un posto sconosciuto della Pennsylvania e non avevo nessuno che mi proteggesse. Ne ho viste di tutti i colori. Siamo state cresciute con l’idea di accomodare gli uomini, specie nella mia generazione. In questo senso le donne di solito perdono se stesse per arrivare ad identificarsi con gli uomini che hanno accanto. Adesso stiamo iniziando a riconoscere il nostro stesso potenziale come donne e a non pensare di essere tenute a comportarci come gli uomini per diventare competenti o persone di potere”.

Il commento dell’attrice ben rappresenta la scarsa probabilità nell'aver ignorato ciò che stesse accadendo tra i corridoi di Hollywood, difesa questa che spesso viene assunta anche da nomi celebri che in più occasioni hanno affermato di non essere mai venuti a conoscenza diretta di tali vicende.