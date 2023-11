Sharon Stone, il ricordo shock: 'Un produttore Sony mi mise il pene in faccia'

Dopo che Sharon Stone ha ricordato l'assurda richiesta di un produttore, l'attrice di Basic Instinct, Casinò e Silver ha confidato un altro terribile avvenimento: è stata molestata sessualmente da un ex capo della Sony Pictures.

"Avevo la mia giacca Ralph Lauren col volant sulla spalla, la mia gonna di jeans e i miei stivali da cowboy" ha dichiarato Stone. "Ero così entusiasta di indossare un outfit speciale e di incontrare il capo della Sony. Sono entrato nel suo ufficio e – ah, gli anni Ottanta – il divano era all'altezza del pavimento, hai presente? Uno di quei divani giganti e molto bassi, quindi le ginocchia mi arrivavano all'altezza del collo. Nel frattempo lui cammina avanti e indietro per l'ufficio. 'Oh, allora è vero quello che dicono di te: sei bellissima. Non vedevo qualcuna del genere da decenni. Tutti parlano di te, tutti ti guardano. Sei così intelligente, bella... e, diavolo, quei capelli'. Avevo i capelli sciolti fino alla vita".

Così "lui fece per andarsene, poi si posizionò davanti a me e disse: 'Ma prima...' E ha cacciato fuori il pene, me l'ha messo in faccia. Ero molto giovane e, proprio come facevo sempre quando mi sentivo nervosa, ho iniziato a ridere".

Eppure, la reazione non è durata a lungo: "Ho iniziato a ridere a piangere allo stesso tempo, finché non riuscivo più a fermarmi e sono diventata isterica. Allora lui l'ha messo via".

Da sempre Stone appoggia il movimento #MeToo attraverso le sue dichiarazioni, ed è ammirevole la sua determinazione nel sostenere la causa. Molestie simili sono più ricorrenti di quanto non si pensi, e le parole di Stone, unite a quelle di tutte le altre vittime, sono determinanti nell'invertire la tendenza.

Ma gli spiacevoli eventi per l'attrice non terminano qui, purtroppo: era l'ottobre 2023 quando Sharon Stone ha ricordato di aver rischiato di morire.