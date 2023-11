Sharon Stone pagò lo stipendio di Leonardo DiCaprio e Russell Crowe in Pronti a morire

Nel corso di una recente intervista promozionale per il nuovo film di Martin Scorsese Killers of the flower moon, la superstar premio Oscar Leonardo DiCaprio ha ricordato la generosità di Sharon Stone, che nel 1995 pagò di tasca propria lo stipendio suo e del collega Russell Crowe.

L'attrice ne aveva già parlato nel suo libro di memorie uscito nel 2021 quando, parlando dell'atipico western dai tratti fumettistici diretto da Sam Raimi, rivelò di aver spinto la produzione ad assumere l'allora semi-sconosciuto Leonardo DiCaprio e di aver pagato personalmente il suo salario: "Lo studio non ne poteva più, io insistevo per far scritturare Leo e un giorno mi dissero che, visto che lo volevo così tanto, avrei potuto pagarlo usando una parte del mio stipendio, e alla fine è proprio ciò che feci", aveva scritto Sharon Stone nel suo libro.

Ora DiCaprio, ai microfoni di Entertainment Tonight, ha confermato la notizia, parlando di come abbia passato gran parte della sua carriera a ringraziare Sharon Stone per quell'indimenticabile gesto: "Ora come ora non ricordo se le ho mai inviato un vero e proprio regalo di ringraziamento, nel senso di un oggetto tangibile, ma l'ho ringraziata per anni per ciò che fece e ancora oggi so che non potrò mai ringraziarla abbastanza" ha detto l'attore. Tra l'altro Sharon Stone, che fu co-produttrice di Pronti a morire, scelse personalmente anche Russell Crowe, come ricordato sempre da DiCaprio: "Ha detto: 'Questi sono i due attori con cui voglio lavorare, li pago io'. Fu incredibile. È stata una grande sostenitrice del cinema e ha dato tante opportunità ad altri attori, le sarò eternamente grato”.

Sempre a proposito di Pronti a morire, nel suo libro Sharon Stone svelò chi bacia meglio tra Russell Crowe e Leonardo DiCaprio.