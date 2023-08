Sharon Stone, il nude look che sedusse Michael Douglas: 'Mi tolsi solo la giacca'

Sharon Stone ha visto la sua carriera spiccare il volo improvvisamente con Basic Instinct, thriller erotico che la vedeva condividere lo schermo con Michael Douglas. Nonostante la pellicola l'abbia portata alla fama, l'attrice pare abbia usato molta persuasione per ottenere il ruolo.

Inizialmente sembra che la Stone non fosse la scelta prediletta del regista e dello stesso Michael Douglas che ebbe enorme voce in capitolo rispetto alla scelta della co-protagonista. Per ottenere la parte l'attrice lavorò molto duramente superando provini e presentandosi a vari screening test. Se fu facile convincere il regista che lei fosse la scelta perfetta, più complicato fu ottenere l'approvazione di Douglas. Secondo quanto raccontato dalla Stone fu costretta addirittura a sedurre il collega durante uno screening test per mostrargli le sue capacità.

La Stone ha raccontato anche di come il film gli fece perdere la custodia del figlio, mostrando non solo i lati positivi ma anche quelli negativi della faccenda. "“Paul ha detto: 'Beh, in qualche modo dovrai dimostrargli che sei a tuo agio con la nudità.' Così sono venuto, e avevo comprato questo vestito di Giorgio Armani, che per me in quel momento era ogni centesimo che avevo. E ho comprato, avevano camicette trasparenti. E così ho comprato questa camicetta molto trasparente, quasi n*de color, e non indossavo niente sotto" ha svelato l'attrice raccontando il suo provino.

Durante le riprese di Basic Instinct Sharon Stone temette di aver ucciso uno degli attori.