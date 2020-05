Sharon Stone:'In quarantena mi affaccio sul balcone e urlo'

Sharon Stone sta trascorrendo il periodo d'isolamento causato dalla pandemia di COVID-19 nella sua villa di Beverly Hills, e nelle scorse ore ha rilasciato una video-intervista nella quale ha approfondito questo momento che sta vivendo in isolamento dal resto del mondo, raccontando un piccolo aneddoto sul modo in cui sfoga la propria rabbia.

"Mi sono data il permesso di uscire sul balcone e di mettermi a urlare come se fossi stata assassinata. Quindi esco e urlo un sacco e la cosa fantastica è che i vicini sembrano capirlo, nessuno pensa che tutto questo sia strano e urlo, urlo e urlo. Poi rientro batto i pugni o la testa sul cuscino e poi torno al lavoro. In un momento come questo ho bisogno di sentire più compassione, umorismo e tenerezza. Ho bisogno di sentire più comprensione di questa crisi globale".



All'attrice però non manca molto della vita pre-pandemia:"Questa è la mia vita normale. Non posso uscire di casa senza paparazzi o persone che m'inseguono. Vivo da eremita da vent'anni! Passo più tempo coi figli. La cosa che mi fa soffrire è l'orrore e la morte, la situazione nel mondo. Penso che lavoreremo molto più di casa e che il comportamento delle persone cambierà. Abbiamo già iniziato a cambiare con il #metoo".

E nella sofferenza ad aiutarla è il buddismo:"C'è un esercizio buddista che t'insegna a 'stare dentro' i sentimenti. Non resisti, lasci che ti consumino completamente e poi pensi a quanti altri esseri umani nel mondo si sentono allo stesso modo".

Tra i prossimi progetti di Sharon Stone una nuova serie diretta da Ryan Murphy, Ratched:"Uscirà a settembre, con Sarah Paulson e Cynthia Nixon. Un prequel sull'infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo". Lo scorso anno Sharon Stone veniva immortalata in topless per Vogue.

