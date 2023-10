Sharon Stone:'I dottori pensavano avessi finto l'emorragia cerebrale'

Nel 2001 la star di Basic Instinct Sharon Stone venne condotta d'urgenza in ospedale dopo aver avuto un ictus che le provocò un'emorragia cerebrale durata nove giorni. Un trauma che la costrinse ad una pausa di due anni dal mondo dello spettacolo. L'attrice è tornata a parlare di quel periodo e delle difficoltà che incontrò.

Intervistata da Vogue, Stone ha ricordato il momento in cui si è risvegliata al pronto soccorso di Los Angeles con un dolore lancinante alla testa:"Ricordo di essermi svegliata su una barella e di aver chiesto al ragazzo che la spingeva dove stavo andando, e lui disse 'neurochirurgia'".



Stone ha proseguito:"Un dottore aveva deciso, a mia insaputa o senza il mio consenso, di sottopormi ad un intervento chirurgico esplorativo al cervello e mi mandò in sala operatoria. Quello che ho imparato attraverso quell'esperienza è che in un contesto medico le donne spesso non vengono ascoltate, soprattutto quando non hai una dottoressa".



La star è stata molto critica nei confronti dei medici che si occuparono del suo caso, e alla domanda sul modo in cui scoprirono l'emorragia cerebrale, Stone ha ribattuto:"Non l'hanno vista con il primo angiogramma e hanno deciso che stavo fingendo. Il mio migliore amico li convinse a farmene un secondo e scoprirono che avevo un'emorragia nel cervello, in tutta la zona subaracnoidea e che la mia arteria vertebrale era rotta. Sarei morta se mi avessero mandata a casa. Sanguinai così tanto nella zona subaracnoidea (testa, collo e colonna vertebrale) che il lato destro del mio viso cadde, il mio piede sinistro si trascinava pesantemente e balbettavo molto forte".



Dal 2022 Sharon Stone ha licenziato i suoi agenti e ora si gestisce da sola la propria carriera. Nell'intervista ha confessato che tutt'oggi assume farmaci ogni giorno per affrontare la balbuzie e le gravi convulsioni cerebrali causate dall'emorragia:"Nei primi due anni mi venivano anche questi strani nodi simili a nocche che si formavano su tutta la parte superiore della testa e mi sembrava di ricevere un pugno. Non riesco ad esprimere quanto fosse tutto quanto doloroso. Ho nascosto la mia disabilità e avevo paura ad uscire, non volevo che la gente lo sapesse. Pensavo soltanto che nessuno mi avrebbe accettato". Da quel momento in poi Sharon Stone si è battuta per sostenere la causa ed è diventata membro del consiglio della Barrow Neurological Foundation negli Stati Uniti.



Nei giorni scorsi Sharon Stone ha consigliato di non fidarsi mai di Hollywood, ricordando proprio l'esperienza vissuta con l'emorragia cerebrale.