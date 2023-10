Sharon Stone: 'Ho rischiato di morire, non fidatevi mai di Hollywood'

Sharon Stone è senza dubbio una delle icone del cinema degli ultimi quarant’anni, apprezzata, nel corso del tempo, tanto dal pubblico quanto dalla critica. Parlando a People, l’attrice ha però voluto ricordare uno dei momenti più bui della sua vita, spiegando come sia stata abbandonata dall’industria quando ne avrebbe avuto maggiormente bisogno.

Dopo avervi parlato del look di Sharon Stone capace di sedurre Michael Douglas, torniamo a parlare dell’attrice di Meadville per riportare il grave atto d’accusa che la protagonista di Basic Instinct ha scagliato contro l’industria cinematografica, incapace, a suo dire, di mostrarle vicinanza nel momento più difficile della sua vita e della sua carriera.

Nel 2001, infatti, la Stone ha sofferto di un’emorragia cerebrale a causa della rottura di un’arteria vertebrale per cui rischiò seriamente la vita, ritrovandosi a dover lottare con la propria condizione di salute in completa solitudine, escludendo la presenza del padre.

L’attrice ha raccontato di come in quel periodo il suo matrimonio sia andato a rotoli e di come le proposte di lavoro da parte di Hollywood siano cessate improvvisamente: “Mio padre era lì per me, ma direi che era tutto ciò che avevo. Ora capisco che se si voglia vivere con delle persone moralmente solide sia meglio evitare di andare a Hollywood. Ho perso tutto. Ho perso tutti i miei soldi. Ho perso la custodia di mio figlio. Ho perso la mia carriera. Ho perso tutte quelle cose che una persona identifica come la propria identità e la propria vita”.

Quindi la star di Pronti a Morire ha continuato: “Non ho mai riavuto indietro tutto quello che ho perso, ma ho raggiunto un punto in cui sono riuscita ad accettare la cosa e in cui ho capito che io sono abbastanza”.

Oggi la Stone collabora con diverse fondazioni che si occupano di problemi neurologici e cerca di essere d’ispirazione per chiunque abbia sofferto di mali simili al suo.

