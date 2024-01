Sharon Stone: 'Ho proposto un film su Barbie negli anni '90, mi risero in faccia'

Con il successo planetario di Barbie, capace di registrare record su record al box-office mondiale, è normale che ritornino a galla alcuni precedenti tentativi di adattare una storia originale con al centro la mitica bambola. Una di queste è stata raccontata da Sharon Stone, la quale propose un'idea simile negli anni '90, all'apice del successo.

L'attrice, infatti, ha ricordato una sua passata proposta di Barbie in un commento sotto un post Instagram di America Ferrera, che mostrava il suo discorso mentre accettava il SeeHer Award ai Critics Choice Awards 2024. "Sono stata derisa dallo studio quando ho proposto l'idea di Barbie negli anni '90 con il sostegno del boss di Barbie", ha scritto Stone. "Quanta strada abbiamo fatto, grazie a voi ragazze per il vostro coraggio e la vostra resistenza".

Ferrera ha utilizzato parte del suo tempo sul palco per rendere omaggio alla regista di Barbie Greta Gerwig, ringraziandola "per aver dimostrato con la sua incredibile maestria che le storie sulle donne non hanno difficoltà a raggiungere la grandezza cinematografica e fare la storia del botteghino allo stesso tempo".

"E che raccontare senza ritegno storie con al centro la figura femminile non diminuisce i tuoi poteri, ma li espande", ha aggiunto, con un'intelligente allusione a una battuta pronunciata nel film dall'avvocato Barbie (Sharon Rooney).

Anni prima del film della Gerwig, anche Anne Hathaway era stata inizialmente scritturata per una versione del film che non è andata in porto e, prima ancora, Amy Schumer era stata ingaggiata per interpretare l'iconica bambola nel 2016 e scrivere la sceneggiatura del film.

Entrambe le attrici hanno adorato il film che è stato realizzato alla fine, co-scritto dalla Gerwig e dal marito Noah Baumbach, e che vede Margot Robbie nei panni di Barbie e Ryan Gosling in quelli di Ken.

"Penso che Margot sia semplicemente sublime", ha detto il mese scorso Hathaway al podcast Happy Sad Confused. "Non lo dico tanto per dire! Come spettatrice e come donna che lavora a Hollywood da quando ero bambina, sono entusiasta di questo traguardo".

Nel frattempo, Barbie sta avendo un buon inizio di stagione dei premi. Domenica scorsa, il film ha vinto i Critics Choice Awards per la migliore sceneggiatura originale, la migliore scenografia, i migliori costumi, le migliori acconciature e il miglior trucco, la migliore commedia e la migliore canzone, quest'ultima per la power ballad "I'm Just Ken" di Gosling, scritta da Mark Ronson e Andrew Wyatt.

La settimana precedente, Barbie aveva portato a casa due Golden Globe.