Sharon Stone gladiatore in bikini: i nuovi scatti mandano in delirio i fan

Recentemente l'abbiamo vista nella splendida The New Pope di Paolo Sorrentino, in The Disaster Artist di James Franco e nell'ottimo Panama Paper di Steven Soderbergh, e Sharon Stone dopo una lunga ripresa da un aneurisma e un infarto continua adesso a lavorare nuovamente e a riempire il suo profilo Instagram di foto.

Fossero comunque tutti come il suo, i profili social, perché la Stone è davvero una forza della natura e anche molto divertente, per giunta quasi mai filtrata e quindi dall'appeal molto naturale. Fa molta simpatia ai fornelli e anche nel suo tempo libero, soprattutto quando condivide le foto del suo bellissimo buldog francese, Bandit, suo inseparabile compagno a quattro zampe.



Durante il weekend del Memorial Day, giornata americana dedicata ai soldati caduti in tutte le guerre combattute dagli USA e che si tiene il 25 maggio, la Stone ha così condiviso alcune foto e un video via Instagram, mostrando non solo il suo statuario fisico ma anche quella predisposizione all'ironia di cui parlavamo sopra, indossando per l'occasione un casco da gladiatore. E nel video la vediamo invece mettere lo smalto al suo amatissimo cane.



Cosa ne pensate di questi scatti che hanno fatto impazzire i fan? Divertenti? Vi piacciono? Diteci la vostra nei commenti.