Sharon Stone:'Ecco perché il mio film di Barbie negli anni '90 fu bocciato'

Nel 2023 Barbie di Greta Gerwig si è rivelato un enorme successo al box-office ma negli anni '90 c'era qualcuno che avrebbe voluto realizzare un film sulla celebre bambola Mattel ma le venne impedito. Sharon Stone ha rivelato di essere stata 'cacciata' da uno studio cinematografico dopo aver avanzato la proposta di Barbie.

Stone è in buona compagnia perché nel corso degli anni anche Amy Schumer e Anne Hathaway hanno tentato di concretizzare un film su Barbie, prima dell'avvento di Greta Gerwig e Margot Robbie; il film diretto da Gerwig e prodotto da Robbie ha incassato 1,4 miliardi di dollari al box-office.

Intervenuta al podcast di David Spade e Dana Carvey, oltre al controverso sketch del Saturday Night Live, Stone ha spiegato il motivo per il quale la sua idea su Barbie non si concretizzò:"Tutte le persone importanti la stanno inseguendo [Barbie]... Si tratta del potere di essere Barbie e di cosa potrebbe fare nel mondo perché è così potente" ha dichiarato l'attrice in base alla sua proposta per il film.

Tuttavia, secondo Stone, lo studio non pensava che Barbie dovesse essere potente:"Andai allo studio per cercare di realizzare Barbie negli anni '90 con un produttore, un mio amico, e avevo dalla mia parte il CEO di Mattel di allora. Siamo stati cacciati dallo studio" ha ricordato l'attrice "Hanno detto 'Perché prendere questa icona americana e cercare di distruggerla? Cosa c'è che non va in te?' Ho ricevuto una lezione e sono stata scortata verso l'uscita'".

