Sharon Stone, un altro dramma per la star di Basic Instinct: madre ricoverata per ictus

Dopo la tragica scomparsa del nipotino di appena un anno, Sharon Stone si trova a dover fare i conti con un altro dramma. Sua madre, Dorothy Marie di 88 anni, è stata colpita da un grave ictus, che sta mettendo seriamente a rischio la sua vita.

Già in passato la donna aveva dovuto fare i conti con una complessa emoraggia celebrale e per tale ragione, la star di Basic Instinct ha chiesto ai suoi fan di pregare per lei, affinchè le sue condizioni di salute possano migliorare.

"Fate una preghiera per Dorothy Marie Stone, mia mamma, che oggi è stata colpita da un altro grave ictus" ha scritto l'attrice sui social pubblicando una foto di sua madre, che attualmente si trova ricoverata in ospedale in condizioni piuttosto critiche.

Molti sono i problemi che hanno colpito Sharon Stone negli ultimi mesi. In primis naturalmente la pandemia di coronavirus ha messo seriamente a repentaglio la salute di molti membri della sua famiglia, sua sorella su tutti che, soffrendo di un grave problema di salute, il Lupus, non ha ricevuto tutte le cure del caso.

Intanto, visto proprio il complesso momento che sta vivendo, Sharon Stone ha rivelato di non voler più avere nulla a che fare con gli uomini. L'attrice ha detto di aver letteralmente chiuso con il sesso opposto.