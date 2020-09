Sharon Stone:'Dire che l'aspetto fisico non conta è una grossa, grassa, stupida bugia'

A 62 anni Sharon Stone si appresta ad aggiungere un altro interessante ruolo alla sua carriera fra cinema e tv, con la serie Ratched, al fianco di Sarah Paulson in programma su Netflix. In un'intervista, Stone si è soffermata sul ruolo delle donne all'interno dello show business utilizzando termini piuttosto accesi e diretti.

"Quando dicono che l'aspetto fisico non conta, stanno dicendo una grossa, grassa, stupida bugia. Non ci si rende conto di quanto sia importante l'aspetto fisico fino a quando la bellezza non inizia a scomparire".

La star di Basic Instinct, protagonista di una delle sequenze cult nella storia del cinema, ha raccontato di esercitarsi spesso in casa in periodo di pandemia, con 'trenta squat al giorno e alzando pesi da 3 chili mentre guardo la tv'.



Sharon Stone è da sempre considerata un'attrice complicata con la quale lavorare. Un carattere molto forte che nel corso della sua carriera l'ha portata a scontrarsi diverse volte sul set. Tuttavia l'attrice nell'intervista confessa di essere diventata maggiormente tollerante su molti aspetti e di non essere più complicata sul lavoro come in precedenza. Sharon Stone comparirà nella serie tv Ratched, basata sul romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo, che Milos Forman portò al cinema nel 1975, con protagonista Jack Nicholson. Milos Forman è scomparso nel 2018, dopo una breve malattia. Sharon Stone ha dichiarato di uscire sul balcone e urlare durante la quarantena, in un periodo complicato causato dalla pandemia di COVID-19.