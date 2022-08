Sharon Stone in costume scherza sui social: 'In forma solo ad estate finita'

Sharon Stone ha chiuso con gli uomini ma questo, non le impedisce di essere ancora bellissima all'età di 64 anni e di mostrare sui social un fisico a dir poco invidiabile, il tutto, condito da una sanissima ironia che di certo non guasta.

"Why do I always get in shape when summers over?" ovvero "Perché mi metto sempre in forma solo ad estate finita?", ha scritto Sharon Stone su Instagram come commento ad una foto in cui indossa un bikini super colorato.

L'attrice nel corso degli anni si è più volte mostrata ai suoi fan in tutto il suo splendore ma anche in tutte le sue imperfezioni, proprio per lanciare un messaggio di body positivity. In un'intervista rilasciata qualche tempo fa al magazine Allure ha detto: "Voglio essere una donna che è il meglio che può essere alla propria età. L'idea che essere giovani sia l’unica cosa bella o attraente semplicemente non è vera. Non voglio essere una ‘bellezza senza età’. Voglio essere una donna che è il meglio che può essere alla propria età".

Sharon Stone sa che l'aspetto conta e proprio per questo il processo di accettazione verso il proprio corpo non è stato però facile: "Non è stato semplice. C’è stato un momento verso i 40 anni in cui sono andata in bagno con una bottiglia di vino, ho chiuso a chiave la porta e ho detto: 'Non uscirò finché non potrò accettare totalmente il mio aspetto in questo momento'. Ho esaminato la mia faccia allo specchio ingranditore, ho guardato il mio corpo, ho pianto, pianto e pianto. Poi mi sono detta: 'Ora invecchierai. Come vuoi farlo?' e ho deciso che avrei dovuto accettare ciò che stavo diventando".