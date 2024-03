Sharon Stone e il controverso sketch SNL che le fece 'togliere i vestiti'

Durante una partecipazione di Sharon Stone al podcast Fly on the Wall with Dana Carvey and David Spade, l'attrice ha ricordato l'esperienza al Saturday Night Live del 1992, dopo l'uscita nelle sale del suo film Basic Instinct. Nel corso della conversazione, Carvey si è scusato con la star per lo sketch di quella serata.

Carvey ha sottolineato che oggi per una gag del genere al Saturday Night Live 'verremmo arrestati'. Nello sketch, due uomini della sicurezza di un aeroporto, incluso Carvey, facevano togliere un capo d'abbigliamento alla volta a Sharon Stone, con la scusa di controllare se portasse con sé qualcosa di pericoloso.

"Voglio scusarmi pubblicamente per lo sketch del controllo della sicurezza dove ho interpretato un uomo indiano e convincevo Sharon, il suo personaggio, o chiunque altro, a togliersi i vestiti per passare attraverso il controllo" ha dichiarato Carvey "Era il 1992, un'altra epoca".



Sharon Stone, che lo scorso autunno disse di riporre poca fiducia in Hollywood, in realtà ha risposto che lo sketch non l'aveva infastidita:"So la differenza tra un reato minore e un reato grave. E penso che tutti noi stessimo commettendo reati minori, all'epoca, perché non pensavamo che ci fosse qualcosa di sbagliato al tempo. Non avevamo questa percezione. Avevo problemi molto più grandi di quello. Mi faceva ridere, non mi importava. Mi stava bene essere presa in giro".

La conversazione tra i presentatori e Sharon Stone è virata su una riflessione dell'epoca contemporanea e dell'attenzione che viene posta, a detta dei presenti nel podcast, anche in maniera eccessiva, verso determinate dinamiche. Pochi giorni fa, Sharon Stone è stata protagonista di un botta e risposta con William Baldwin per una questione riguardante le riprese di Silver.

