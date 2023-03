Sharon Stone compie 65 anni: 'Basic Instinct 2? Volevo scene di nudo sfacciate'

Se la trasgressione era un elemento fondamentale in Basic Instinct, altrettanto si può dire del suo sequel diretto: il film uscito nel 2006 vide una Sharon Stone in gran forma riprendere l'iconico ruolo di Catherine Tramell, insistendo inoltre perché la sceneggiatura prevedesse delle scene di nudo piuttosto esplicite.

"Quando il film uscirà avrò 48 anni e volevo che la mia nudità venisse mostrata in maniera davvero sfacciata. Volevo che [Catherine] risultasse molto mascolina e che gli spettatori avessero un momento in cui realizzare che lei è nuda e subito dopo che sullo schermo c'è una donna di 48 anni nuda, perché non siamo abituati a vedere roba del genere nei film" furono le parole di Sharon Stone, che oggi spegne le sue prime 65 candeline.

L'attrice proseguì parlando di quanto Hollywood sia abituata a mostrarci solo donne molto più giovani, magari insieme a colleghi di età ben più avanzata: "Siamo abituati a vedere tipo Sean Connery e sua nipote, capite cosa intendo? Oppure Mel Gibson e sua figlia". Una situazione che è decisamente cambiata rispetto a 17 anni fa, anche grazie a prese di posizione come quella di Sharon Stone. Per saperne di più, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di Basic Instinct 2.