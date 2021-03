Sharon Stone compie 63 anni, tanti auguri alla star di Basic Instinct e Casinò

Sharon Stone è una delle più grandi dive di Hollywood e oggi che compie 63 anni abbiamo deciso di ricordare i passaggi chiave della sua longeva carriera. Dopo gli inizi come modella, Sharon Stone ha intrapreso una proficua carriera sul grande schermo, arricchendo la sua filmografia di performance davvero iconiche e indimenticabili.

Nata in un paesino della Pennsylvania, Sharon Stone è di origine irlandese e dopo aver preso parte a diversi concorsi di bellezza, si trasferisce a New York con l'obiettivo di diventare una modella. Riesce a sfondare nel campo della moda e diventa uno dei nomi più noti nel settore. Dopo aver partecipato ad alcuni spot tv si trasferisce in Europa e viene notata da Woody Allen, che la scrittura per un piccolo ruolo in Stardust Memories.



Successivamente recita per Claude Lelouch in Bolero, partecipando al film in soli due minuti di girato, tanto da non essere nemmeno accreditata. Il primo ruolo di una certa rilevanza arriva nel 1990 con Atto di forza di Paul Verhoeven, e nel contempo compare senza veli sulla cover di Playboy. Il personaggio che le fa ottenere fama e successo in tutto il mondo è del 1992, Basic Instinct, nel quale recita nella parte della femme fatale, in una scena che diventerà leggenda.

Ottiene la candidatura ai Golden Globe ma è solo nel 1996 che il suo talento viene riconosciuto anche nella stagione dei premi, grazie alla vittoria del Golden Globe per il ruolo della prostituta Ginger McKenna, che le valse anche una candidatura ai premi Oscar.

Negli anni 2000 ottiene maggior successo sul piccolo schermo, ottenendo un Emmy per il suo ruolo in The Practice. Al cinema spicca la partecipazione a Broken Flowers di Jim Jarmusch, al fianco di Bill Murray.



Pochi mesi fa Sharon Stone confessò un comportamento inappropriato nei suoi confronti di un regista. Inoltre Stone ha dichiarato di aver chiuso con gli uomini, preferendo rimanere sola.