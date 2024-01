Sharon Stone cerca l'amore:'Sono su Tinder, voglio innamorarmi'

In una intervista al Times, Sharon Stone ha approfondito la propria esperienze con le piattaforme di incontri online, dopo la disavventura su Bumble, che le bloccò l'account perché ritenuto fake. L'attrice ha dichiarato di essere alla ricerca dell'amore e di preferire le conoscenze online rispetto alla realtà in questo periodo.

Stone, che ha raccontato di aver proposto un film come Barbie negli anni '90 ricevendo soltanto delle risate in faccia, ha svelato alcuni incontri poco piacevoli dai quali è fuggita, come quello con un 'tossicodipendente chiaramente 20.000 iniezioni di eroina oltre rispetto alla foto che mi ha inviato'. Sulle app di dating, Sharon Stone ha dichiarato di registrarsi con il suo vero nome, senza usare uno pseudonimo:"Non posso fingere, mi presento come sono".



Dopo essere stata bloccata su Bumble ed esclusa da Twitter, Sharon Stone è tornata online e nell'intervista ha spiegato di essersi iscritta a Tinder per cercare l'amore e non il sesso:"Non volevo soltanto andare su Tinder e fare sesso con qualcuno. Capisci cosa intendo?" ha spiegato all'intervistatore.

"È così facile fare sesso con qualcuno. Non devi andare su Tinder. Vai al fo***to Coffee Bean [una catena di caffetterie]. Non è difficile".



Sharon Stone desidera trovare una persona con la quale connettersi emotivamente e della quale potersi innamorare:"Gli uomini fanno sesso con torce elettriche, con una lattina calda di fagioli. Parliamo della realtà. Vai al supermercato se vuoi solo fare sesso ma se vuoi avere una connessione..." L'attrice preferisce conoscere le persone virtualmente anche perché soffre di ansia sociale:"È semplicemente troppo. Ho un'ansia sociale paralizzante. L'ho sempre avuta. Sono fantastica in una crisi. Se stai sanguinando a morte sono pronta a darti una mano. Quello che non mi piace è sentire parlare contemporaneamente 17 persone. Vorrei solo andare a casa. Basta con il caos e il rumore del nulla".



Durante il lockdown, Stone ha avuto due relazioni proprio tramite le app e si è dedicata alla pittura in un periodo nel quale non stava lavorando come attrice. Sharon Stone è stata sposata con il produttore Michael Greenburg dal 1984 al 1990 e dal 1998 al 2004 con l'editore Phil Bronstein. Qualche mese fa Sharon Stone ha dichiarato di aver rischiato la morte e di aver sofferto per l'indifferenza di Hollywood.