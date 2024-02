Sharon Stone:'Basic Instinct mi rese così famosa che la polizia mi difese da O.J. Simpson'

Sharon Stone ha raccontato di essere stata difesa dalla polizia durante la famosa fuga in auto di O.J. Simpson nel 1994. Nonostante l'attrice non avesse alcun legame con l'ex giocatore di football accusato di omicidio, l'attrice ha spiegato di aver ricevuto protezione dalle forze dell'ordine proprio in relazione di quell'evento.

Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles le disse:"È pericoloso, non sappiamo quanto pericoloso e non sappiamo di cosa si tratti".

Quando gli agenti arrivarono a casa sua le dissero che aveva dieci minuti per fare le valigie e andarsene; l'attrice ha ammesso di non aver nemmeno posto domande perché la sua vita era diventata molto caotica in quel periodo.



Sharon Stone ha dichiarato di essere su Tinder e le sue frasi hanno generato parecchio scalpore negli ultimi giorni. Anche le parole su O.J. Simpson non passeranno inosservate. Ha ricordato di essersi trasferita in un hotel mentre un agente sorvegliava la zona della reception e un altro stava fuori dalla sua porta, mentre O.J. era in fuga sull'autostrada. La polizia le disse addirittura di trovarsi una casa maggiormente sicura, possibilmente con un cancello, secondo quanto racconta l'attrice.



"È molto costoso essere famosi. Esci a cena e ci sono quindici persone al tavolo e chi paga? Ti arriva il conto della cena da 3.000 dollari ogni volta". A decenni di distanza, Sharon Stone ha dichiarato che oggi c'è una maggiore consapevolezza di Hollywood e della fama:"Almeno ora le persone capiscono che Jennifer Lawrence non può semplicemente saltare su un aereo, Nicole Kidman non può salire su un volo Delta. Neanche Sharon Stone può farlo, che stia facendo molti film o meno".

Ad ottobre Sharon Stone ha confessato di aver rischiato di morire, proprio a causa di Hollywood.