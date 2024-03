Sharon Stone accusa: 'Un produttore mi chiese di andare a letto con la mia co-star'

Sono parole pesanti quelle con cui Sharon Stone ha parlato di quanto accadde sul set di Sliver: l'attrice, che nel film del 1993 recitò come protagonista al fianco di William Baldwin, ha infatti accusato il produttore Robert Evans di averle chiesto di concedersi alla sua co-star allo scopo di risollevare le sorti della pellicola.

"Camminava su e giù per il suo ufficio con quegli occhiali da sole spiegandomi che lui era andato a letto con Ava Gardner, quindi io sarei potuta andare a letto con Billy Baldwin, perché se avessi dormito con Billy Baldwin la performance di Billy Baldwin ne avrebbe guadagnato" sono state le parole di Stone, che recentemente ha raccontato i disagi scaturiti dal successo di Basic Instinct.

L'attrice ha proseguito: "Si doveva far sì che Billy andasse meglio perché lui era il problema del film. Quindi se ci fossi andata a letto avremmo avuto più chimica sullo schermo, e questo avrebbe salvato il film. Allora il problema del film diventai io, perché ero così tesa e non sapevo comportarmi come una vera attrice capace di sc*parselo per rimettere le cose a posto. Il problema era che ero una bacchettona". Non è la prima volta, comunque, che la star di Casinò si lascia andare a ricordi del genere: già qualche tempo fa Sharon Stone accusò un altro produttore di averla molestata.

Su Hard Drive Esterno WD 2T in sconto oggi