Sharlto Copley scrive e dirige una nuova commedia sci-fi

Il protagonista di, scriverà e dirigerà un nuovo film di fantascienza intitolato. Copley, nato a Johannesburg, è noto per la sua collaborazione con il regista sudafricano. Per Copley si tratta del debutto alla regia per quanto riguarda un lungometraggio, dopo aver diretto un corto nel 2010.

Il primo ruolo importante per Sharlto Copley fu quello di Wikus Van De Merwe, protagonista in District 9 di Neill Blomkamp. Ambientato in un futuro distopico, District 9 vedeva l'agente governativo Van De Merwe in contatto con una razza aliena. Il film ottenne una nomination agli Oscar e Copley continuò la collaborazione con Neill Blomkamp, doppiando il personaggio di Chappie in Humandroid. Recitò anche nel ruolo di Murdock nel film sull'A-Team e in quello di Stefano in Maleficent.

L'anno scorso è apparso accanto a Brie Larson nel thriller Free Fire. Come riportato da Deadline, Copley si occuperà di scrivere, dirigere e recitare nel film Sapien Safari. Il film sarà finanziato da QC Entertainment, che lo scorso anno ha prodotto l'horror di Jordan Peele, Scappa - Get Out.

Come per quest'ultimo film, anche Sapien Safari sarà quindi scritto e diretto da un artista conosciuto principalmente come attore.

"In un ambiente sempre più avverso al rischio, il team di QC è stato una benedizione enorme. Hanno un occhio per il materiale audace, tagliente e originale con un potenziale commerciale. Una volta nel progetto, sostengono di tutto cuore il regista. Non si può chiedere di più".

Il personaggio principale di Sapien Safari, interpretato da Sharlto Copley, è descritto come lo "Steve Irwin della galassia". Non solo il personaggio di Copley studia le numerose forme di vita della galassia, ma sostiene anche le specie in pericolo. La Terra è entrata in un'era gestita dagli alieni e Copley deve assicurare il futuro all'umanità. Ovviamente il compito sarà tutt'altro che semplice.