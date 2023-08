Sharknado morde Barbie e Oppenheimer e debutta al cinema per festeggiare i 10 anni

Per festeggiare il suo decimo anniversario, lo scult della Asylum Sharknado ha deciso di debuttare per la prima volta nelle sale cinematografiche americane per lanciare il guanto di sfida, anzi la pinna, a Barbie e Oppenheimer.

The Hollywood Reporter riferisce infatti che il film sharksploitation del regista Anthony C. Ferrante, un successo virale a sorpresa al momento della sua uscita direct-to-video nel 2013, arriverà sul grande schermo per la prima volta in assoluto, e lo farà accompagnato da un poster basato sull'attuale campione del box office Barbie.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, il nuovo poster di Sharknado raffigura i personaggi in stile Barbie e Ken armati di motosega mentre guidano la loro decappottabile verso un tornado rosa pieno di squali, con il logo Sharknado riprodotto nell'iconico carattere di Barbie. Inoltre, il trailer della riedizione di Sharknado promette anche "nuove uccisioni" e "nuove emozioni", oltre a "più squali, più 'nado!" e diverse scene ricostruite con una CGI più evoluta.

Sharknado ha generato una serie di sequel sempre più assurdi, e attirato camei di tantissime celebrità come David Hasselhoff, Bo Derek, Gilbert Gottfried, Margaret Cho e Neil deGrasse Tyson. La sesta e ultima puntata, The Last Sharknado: It's About Time del 2018, è arrivata a trattare il genere dei viaggi nel tempo e la magia. Dello stesso universo narrativo fa parte Lavalantula, un mashup vulcano / ragno gigante che ha avuto un sequel, 2 Lava 2 Lantula.

