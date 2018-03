Sharknado 6 sarà l'ultimo episodio prodotto della saga

sarà l'ultimo capitolo del franchise di Syfy, secondo quanto riporta TVLine. Il nuovo e a questo punto conclusivo episodio della saga, sarà caratterizzato da viaggi nel tempo.dovrà tornare indietro nel tempo per fermare il primo. Alla regia ci sarà nuovamente, ufficialmente confermato.

In Sharknado 5: Global Swarming, Fin (Ian Ziering) e la moglie April (Tara Reid) vedono loro figlio intrappolato in uno sharknado itinerante e trasportato in tutto il mondo. Da Londra a Rio, Tokyo, Roma, Amsterdam e oltre, i nostri eroi sono costretti a cercare aiuto da un team altamente qualificato di reali, studiosi e arricchita, di città in città da volti noti.

Per il quinto film della saga, andato in onda lo scorso 6 agosto, hanno partecipato con un cameo, tra gli altri, Fabio, Tony Hawk, Clay Aiken, Olivia Newton-John, Chloe Lattanzi, Bret Michaels, Gilbert Gottfried e Dan Fogler.

Nel sesto e ultimo capitolo faranno ritorno Ian Ziering, Tara Reid, Cassie Scerbo e Vivica A. Fox. Prodotta e distribuita da The Asylum, la saga di Sharknado è diventata negli anni uno scult assoluto ed è stata giudicata divertente persino dalla critica, a causa dell'assurdità per nulla nascosta della trama e della messa in scena.

Il franchise ha permesso di rispolverare una star del piccolo schermo finita nel dimenticatoio come Ian Ziering, fra gli storici protagonisti di Beverly Hills 90210. Nel cast anche Tara Reid, molto nota per la sua partecipazione alla serie di film di American Pie.