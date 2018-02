Sharknado 6 includerà viaggi nel tempo, nazisti, dinosauri e l'arca di Noe

È trapelata in rete poche ore fa la trama del sesto capitolo di Sharknado , franchise fanta-apolattico cominciato nel 2013 e proseguito per ben altri quattro sequel. Sviluppato inizialmente come un progetto televisivo senza troppe pretese per il canale, il successo di pubblico ottenuto ha ribaltato ogni aspettativa pessimistica.

I sequel di Sharknado sono diventati nel tempo un appuntamento stabile per gli appassionati del genere e questa tradizione proseguirà anche nell’estate di quest’anno. Grazie a Bloody Disgusting abbiamo ora la possibilità di poter dare un’occhiata ai dettagli della trama del sesto capitolo della saga. Dopo aver perso la sua famiglia, il personaggio di Fin, interpretato da Ian Ziering, scoprirà l’abilità di viaggiare nel tempo utilizzando gli sharknado come se fossero dei portali. La missione del protagonista sarà quella di riportare in vita la propria famiglia e nell’avventura intrapresa entrerà in contatto con celebri figure e leggende della storia, tra cui nazisti, dinosauri, cavalieri e persino un viaggio sull’arca di Noè.

Anziché trovare il giusto modo per combattere gli sharknado, Fin sarà dunque impegnato ad individuare il momento opportuno per fermare l’ondata una volta per tutte.

In calce alla notizia potrete trovare una foto che ritrae il poster di Sharknado 6, in arrivo questa estate.