Sharknado 6: draghi, dinosauri e viaggi nel tempo nel nuovo trailer del capitolo finale

Il network SYFY ha rilasciato il trailer finale per la sesta ed ultima puntata della saga di Sharknado e a quanto pare le cose diventeranno ancora più folli grazie all'inclusione di dinosauri, viaggi nel tempo e persino squali drago che sputano fuoco.

Cose del genere non ci possono inventare per collezionare views, quindi vi preghiamo di dare un'occhiata al video che trovate come al solito in calce alla notizia.

Come i fan della saga sicuramente ricorderanno, dalla precedente puntata Sharknado 5: Global Swarming la Terra è stata lasciata completamente decimata e ora, per salvarla, Fin (Ian Ziering) deve viaggiare indietro nel tempo per impedire lo Sharknado originale che ha dato il via a tutto. Ovviamente non tutto andrà come previsto, e nel trailer si possono vedere le varie epoche che lo sventurato protagonista si ritroverà a visitare, come il giurassico, la rivoluzione americana, l'era del Mago Merlino e addirittura un futuro dominato da squali metallici e un pianeta popolato esclusivamente da Tara Reid.

Proprio la Reid ha definito il film "così ridicolo e brutto da diventare bello". Qui sotto la sinossi ufficiale di Sharknado 6:

"Il nostro eroe Fin (Ian Ziering) ha combattuto gli squali in tutto il mondo, ma in questa ultima puntata affronterà il definitivo viaggio nello squalo-tempo. Nei momenti finali di SHARKNADO 5: GLOBAL SWARMING, Fin è stato visto vagare da solo sulla Terra dopo che questa è stata distrutta, e ora deve viaggiare indietro nel tempo per fermare lo Sharknado che ha dato il via a tutto. Sarà in grado di sistemare le cose e salvare il mondo una volta per tutte? Una produzione di The Asylum, SHARKNADO 6 è diretto da Anthony C. Ferrante e basato su una sceneggiatura originale di Scotty Mullen."