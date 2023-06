Shark - Il primo squalo, il sequel avrà 'più attacchi di squali e risate'

Basato sul romanzo di Steven Alten del 1997, Meg: A Novel of Deep Terror, Shark - Il primo squalo è uno dei blockbuster più redditizi degli ultimi anni, in grado di incassare ben 530 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget tra i 130 e i 150 milioni. Un successo che ha garantito la produzione di un sequel.

Impegnato nella promozione di Transformers - Il risveglio, il produttore Lorenzo di Bonaventura è stato interpellato anche sul sequel di Shark - Il primo squalo e sui primi test screening. Cosa dobbiamo aspettarci da Shark 2, sequel del film con Jason Statham.



"Ha davvero mantenuto il proprio fascino. Nel realizzare questo film una delle cose che abbiamo imparato è che si potrebbe aggiungere più commedia di quanto pensassimo inizialmente in un film sugli squali, in un certo senso. Quindi, penso che questo film sia probabilmente più divertente. Sicuramente ci sono molte risate. Ci sono più attacchi di squali. Ci sono più idee folli che abbiamo testato sul pubblico. Quindi, il film sta andando bene ma, cosa più importante, il pubblico sembra relazionarsi in maniera molto simile al primo".



Il film ha potuto ottenere una classificazione PG-13 per un motivo:"Respingono il sangue. Finché non fai cinema gore in un certo senso accettano la natura divertente di tutto questo. [...] Tuttavia, il film deve avere un certo margine, altrimenti sembra che diventi una parodia o qualcosa del genere, e sicuramente non lo è. Credo che la cosa più complicata di Shark - Il primo squalo sia mantenere quell'equilibrio tra violenza e umorismo".



