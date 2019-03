Shark - Il primo squalo: la sceneggiatura del sequel è già in lavorazione

Shark - Il primo squalo si è rivelato essere uno dei maggiori successi dell'estate scorsa. Con $530 milioni al box office mondiale, il monster movie con Jason Statham è diventato il primo incasso per una co-produzione tra Stati Uniti e Cina, rendendo così inevitabile l'arrivo di un sequel.

Ad ottobre la produttrice esecutiva Catherine Xujun Ying ha rivelato che il sequel si trovava già nelle prime fasi di lavorazione, e ora è arrivato un nuovo aggiornamento dal produttore Lorenzo Di Bonaventura.

Parlando con CinemaBlend alla presentazione stampa di Pet Semetary, il produttore ha dichiarato: "Stiamo lavorando allo script. Si. Non saremo sicuri finché non troveremo una buona sceneggiatura...Sono grato che il pubblico abbia capito che volevamo solo divertirci, e che non ci siamo presi assolutamente sul serio."

Se le parole di Bonaventura lasciano intendere che il sequel non verrà realizzato al 100%, è anche vero che, visto il grande successo del film - oltretutto arrivato in un periodo complicato come quello estivo - e la sua natura poco seriosa, la produzione potrebbe dare il via libera al seguito anche senza avere tra le mani uno script illuminante.

Diretto da John Tarteltaub, Shark - Il primo squalo (in originale The Meg) vedeva Jason Statham alle prese con un gigantesco Megalodonte, inarrestabile minaccia riaffiorata dalle profondità sottomarine. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione del film.