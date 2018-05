Shark - Il primo squalo, nuova foto ufficiale dell'action movie a base di megalodonte

È grazie a Empire Magazine che possiamo oggi mostrarvi una nuova immagine ufficiale dell'atteso e chiacchierato Shark - Il primo squalo, action movie diretto da Jon Turteltaub che vedrà protagonista la star Jason Statham alle prese con un terrificante megalodonte.

Il film è basato sul primo romanzo di Steve Alten sul gigantesco squalo Megalodon che minaccia subacquei e scienziati. È stato pubblicato nel 1997 ed era intitolato Meg: A Novel of Deep Terror. Il libro ha generato un franchise letterario attualmente in corso d'opera, con il sesto romanzo che uscirà quest'anno. La produzione del film basato sul primo libro era iniziata diversi anni fa, ma è progredita significativamente solo quando Statham è stato confermato come protagonista, e le riprese sono iniziate, nel 2016.



La storia del film seguirà l'equipaggio di una sorta di base di ricerca sottomarina che dovrà essere soccorso, ma nel mentre verrà attaccato da uno squalo megalodonte. La missione di salvataggio sarà guidata da Jonas Taylor (Statham), che verrà contattato da un oceanografo per aiutarli a fuggire dalla base. Per Jonas, comunque, si tratterà del secondo incontro con l'antenato degli squali, e dovrà mettere da parte tutte le sue paure per affrontare questa nuova e pericolosa missione.



Shark - Il primo squalo vedrà nel cast anche Ruby Rose, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Li BingBing e Winston Chao, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 9 agosto.