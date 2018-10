Shark - Il primo squalo, già in sviluppo il sequel del disaster movie

Secondo quanto riportato da Deadline, i produttori di Shark - Il primo squalo, hanno fatto sapere di essere già all’opera con un sequel che dovrebbe arrivare il prima possibile.

La notizia è giunta nel corso dello U.S.-China Entertainment Summit a Los Angeles, dove era presente anche Catherine Xujun Ying, produttrice esecutiva del film con protagonista Jason Statham. “Abbiamo sicuramente dei piani in merito”, ha dichiarato la Ying a Variety. “È ancora nelle prime fasi della produzione, ma ci stiamo lavorando. Cercheremo di tenerlo il più segreto possibile questa volta”.

Al momento attuale non ci sarebbero ancora sceneggiatori coinvolti e il progetto di un sequel non avrebbe ancora ricevuto il via libera dalla Warner, ma il fatto che la compagnia Gravity sia a bordo potrebbe essere più di una semplice garanzia.

Shark - Il primo squalo si è rivelato il film di maggior successo per una co-produzione tra Stati Uniti e Cina, raggiungendo un totale al box-office di 527.8 milioni di dollari, battendo così il precedente record di Kung Fu Panda 3, che si era fermato a 521 milioni.

Il primo film è stato diretto da Jon Turteltaub e vedeva nel cast Statham, Bingbing Li, Ruby Rose, Jessica McNamee, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Ólafur Darri Ólafsson, Masi Oka, Page Kennedy e Andrew Grainger.

Statham è attualmente impegnato nelle riprese di Hobbs and Shaw, spin-off della serie Fast and Furious, che lo vede tornare a recitare al fianco di Dwayne Johnson.

Sinossi: Un sommergibile oceanico che fa parte di un programma internazionale di osservazione sottomarina viene attaccato da una gigantesca e imponente creatura che si riteneva estinta. Al momento il sommergibile giace sul fondo della fossa oceanica più profonda del Pacifico con tutto il suo equipaggio intrappolato all'interno. Il tempo stringe e l'esperto di salvataggi subacquei Jonas Taylor (Statham) viene incaricato da un oceanografo cinese, contro il volere della figlia Suyin, di salvare l'equipaggio. non solo: salvare loro significa salvare l'oceano stesso perché Megalodon (questo il nome della creatura), è una inarrestabile minaccia contro la flora e la fauna dei mari. Tuttavia, cosa che nessuno avrebbe potuto immaginare, Taylor si era già trovato faccia a faccia con quella terrificante creatura e adesso, in squadra con Suyin, deve affrontare le sue paure e mettere a rischio la propria vita per salvare l'equipaggio intrappolato laggiù e ritrovarsi ancora una volta di fronte al più grande predatore di tutti i tempi.