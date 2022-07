Shark Bait: poster e trailer per il nuovo film di squali diretto da James Nunn!

Dopo il tuffo negli oceani di Pandora con la nuova foto di Avatar La via dell acqua, vi segnaliamo il trailer e il poster di Shark Bait, nuovo shark-movie in arrivo in tempo per i giorni più caldi dell'estate.

In queste ore infatti Adler Entertaiment ha annunciato l’arrivo nei cinema dal 28 luglio di Shark Bait, un nuovo survival thriller ambientato in alto mare e ideato dagli stessi creatori della fortunata saga ad alta tensione 47 METRI (Uncaged e Great White), che dal 2017 al 2021 ha animato le ultime estati da brivido subacqueo al cinema. Il nuovo shark movie, che promette di animare gli incubi estivi degli appassionati del genere, è diretto da James Nunn - autore da non confondere con James Gunn di The Suicide Squad e Guardiani della Galassia che nel 2012, assieme a Ronnie Thompson, si era fatto conoscere col thriller Tower Block e con i titoli action come One Shot e Eliminators - Senza regole.

Shark Bait vede protagonisti i giovani Holly Earl, Jack Trueman, Catherine Amy Hannay, Malachi Pullar-Latchman e Thomas Michael Flynn. La storia segue un gruppo di amici che si gode un fine settimana di vacanza in Messico: dopo una notte di festeggiamenti sulla spiaggia, i ragazzi rubano un paio di moto d'acqua e le portano al largo in mare aperto, dove finiscono però per scontrarsi causando l'annegamento di uno dei due veicoli. Il gruppo si ritrova bloccato a due miglia dalla terraferma su una sola moto d’acqua rimasta in panne e alle prese con un amico gravemente ferito. Ma il peggio deve ancora venire…

Riusciranno a sopravvivere ai predatori più feroci dei mari? Lo scoprirete dal 28 luglio al cinema con Adler Entertainment. Come sempre in questi casi non possiamo che rimandarvi al nostro speciale dedicato ai migliori film sugli squali da vedere e rivedere durante l'estate.