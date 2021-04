Shark 2, svelata la data d'inizio riprese dell'atteso sequel con Jason Statham

Durante una recente intervista rilasciata ai microfoni di Collider per la promozione di Wrath of Man di Guy Ritchie, l'amatissimo Jason Statham ha avuto modo di parlare anche dell'annunciato e atteso The Meg 2 o Shark 2, sequel del film del 2018 diretto da Jon Turteltaub e tratto dall'omonimo romanzo di Steve Alten.

Confermando direttamente il suo ritorno nei panni dell'esploratore e sub professionista Jonas Taylor, Statham ha anche rivelato quando cominceranno le riprese del film. Queste le sue dichiarazioni:



"La produzione di The Meg 2 inizierà a gennaio 2022, sempre se sto indovinando le date giuste. Ben Wheatley è il regista e sono davvero entusiasta di lavorare con lui. Sono elettrizzato dall'idea di tornare a questo franchise, dato che è passato un po' di tempo. Abbiamo aspettato pazientemente l'arrivo della giusta sceneggiatura e del regista adeguato, e ora che abbiamo trovato questi elementi fondamentali siamo pronti a iniziare".



E sue Wheatley aggiunge: "Lo trovo fantastico. Abbiamo gusti molto simili. Abbiamo anche qualcosa di fantastico in serbo per il grande pubblico. Adoro i suoi film, lo trovo un regista brillante. Penso che abbiamo tutte le carte in regola per fare qualcosa di buono".



L'intenzione di realizzare un sequel diretto era già stata anticipata a pochi mesi di distanza dall'uscita nelle sale, quando era stato rivelato che il progetto si trovava alle primissime fasi di sviluppo, ma ora grazie all'Hollywood Reporter sono emersi i primi dettagli sulla produzione.

Come giù detto, a dirigere la pellicola troveremo Ben Wheatley, il cui recente adattamento di Rebecca è da poco sbarcato in esclusiva streaming su Netflix. Il regista collaborerà con gran parte delle persone coinvolte nel primo fim, compreso Jason Statham, il quale sarà coinvolto in ruolo creativo. La sceneggiatura è firmata da Jon ed Eirch Hoeber, che hanno scritto la versione più recente a partire dal primo draft di Dead Georgaris. Tra i produttori figurano Catherine Ying, Li Ruigang, E. Bennett Walsh, Gerald Molen e Randy Greenberg.

Oltre a Rebecca, Wheatley e noto per aver diretto il thriller distopico High Rise con Tom Hiddleston e Jeremy Irons, a cui ha seguito la commedia d'azione Free Fire con protagonisti Brie Larson, Cillian Murphy e Armie Hammer.