Shark 2, il regista ricorda Lo squalo di Spielberg: 'Il migliore di sempre'

Sebbene Shark 2 sia (per il momento) il peggior esordio di sempre su Rotten Tomatoes , il regista Ben Wheatley non nega che il film con Jason Statham sia stato influenzato da Jaws, da alcuni definito persino il miglior film di Steven Spielberg.

Non sappiamo se il regista abbia dato la sua benedizione a Shark 2, sequel diretto dell'omonimo film del 2018, ma è innegabile che il capolavoro di Spielberg sia un pilastro da non ignorare quando si realizza un film sugli squali. Ben Wheatley, che ha diretto anche qualche puntata di Doctor Who, ha sempre amato l'iconico film del 1975: "Quando ho visto Lo Squalo per la prima volta sono impazzito - ha raccontato il regista a Screen Rant - per me è il film migliore sugli squali di tutti i tempi. Mi sono ispirato molto al film di Spielberg per questo lavoro, ma sono stata influenzato anche dai film di Godzilla". Quanto Spielberg sia stato la mente visionaria dietro Lo Squalo è già stato constatato più volte nella storia del cinema, e se vi sentite ispirati dal genere possiamo consigliavi 5 film sugli squali da vedere.

Shark 2, con Jason Statham che torna nei panni di Jonas Taylor, è attualmente al cinema: gli enormi e crudeli megalodonti vi aspettano!