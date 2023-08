Shark 2 è il peggior esordio di sempre: 0% su Rotten Tomatoes per Jason Statham!

Jason Statham, negli anni, è diventato un modo per attrarre pubblico al cinema. Lo si è cercato di fare anche con Shark 2, sequel della pellicola del 2018 che lo vedeva lottare contro gli squali. Nonostante le migliori prospettive, il film pare non abbia ottenuto il riscontro richiesto dagli produttori.

L'esordio della pellicola nelle sale non ha particolarmente esaltato il pubblico, tanto da arrivare a ottenere il punteggio più basso di sempre su Rotten Tomatoes. Si parla di un lapidario 0%. Nonostante il film punti totalmente alla spettacolarità con effetti speciali e scene action esagerate, non sempre questa sembra essere la chiave di lettura adeguata per conquistare il favore del pubblico. L'iconico megalodonte è protagonista di una delle clip esclusive di Shark 2 che, prima dell'uscita ci ha presentato i personaggi.

La storia riprende il personaggio di Jonas Taylor, interpretato di Jason Statham già incontrato in Shark, che cerca di guidare un gruppo di ricerca negli abissi più profondi e sconosciuti dell'oceano. Attaccati da squali colossali e preistorici, la loro vita verrà messa in pericolo anche da dei banditi. Gli scienziati e coloro che partecipano alla spedizione cercheranno di mettersi in salvo a tutti i costi.

Per celebrare l'uscita del film, vi consigliamo il nostro speciale delle migliori 5 pellicole con protagonisti gli squali. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!