Shark 2, il Megalodonte è più grande che mai nel nuovo poster con Jason Statham

Shark 2: L’abisso uscirà nei cinema italiani il 3 agosto 2023, mettendo ancora una volta Jason Statham e la sua squadra di fronte alla terribile minaccia di un megalodonte gigantesco sopravvissuto ai secoli. Il nuovo poster promozionale con riferimento al Dolby Surround ci dà un’indicazione dell’effettiva grandezza del mostro.

Il trailer di Shark 2: L’abisso ci ha anticipato parte della folle azione che vedremo nel nuovo film di Ben Wheatley e, in attesa di poter vedere il bestione in sala, ogni nuova anticipazione sembra non stancarsi di ricordarci quanto enorme sarà la creatura che se la vedrà con la star del franchise di Fast and Furious.

Nel nuovo e impressionante poster pubblicato su Twitter da Dolby, si dà risalto alle dimensioni della bocca del megalodonte, messa a confronto con un aereo che sta per essere fagocitato dall’animale preistorico.

Quella che viene prospettata per Jason Taylor, il personaggio interpretato da Statham, sarà dunque una battaglia davvero impari, con l’eroe ed il suo team che dovranno confrontarsi con un numero ancora imprecisato di esemplari di questo mostro marino enorme e terrificante.

Non vediamo l’ora di scoprire come l’eroe riuscirà a cavarsela e se il sequel del film del 2018 riuscirà a riscuotere lo stesso successo del suo predecessore, consapevoli del fatto che mostri più grandi non sempre significhino incassi al botteghino capaci di seguire le dimensioni delle creature.

Intanto, ancor prima di capire quale sarà il risultato al box office, Ben Wheatley vorrebbe fare di Shark 2 il secondo capitolo di un franchise.