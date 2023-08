Shark 2, Jason Statham conquista la Cina e vola al box office globale

Shark 2 è il peggior esordio di sempre stando al punteggio dello 0% su Rotten Tomatoes, ma i risultati al box office la raccontano diversamente: il film di Ben Wheatley ha incassato 150 milioni di dollari prima del suo secondo fine settimana, di cui 53 soltanto in Cina.

Il primo capitolo della saga ne incassò ben 153 nello stesso territorio, il quale, di conseguenza, superò gli Stati Uniti per 8 milioni; infine, si attestò alla cifra globale di 530. Stando ai pronostici attuali, il sequel potrebbe superare tranquillamente il film del 2018. La dinamica non era certo prevedibile: in un mercato dove le sanzioni e le restrizioni sono all'ordine del giorno, Shark 2 è riuscito sorprendentemente a sfondare.

Di cosa parla il film? Diretto da Ben Wheatley (ricordato anche per Rebecca, In the Earth, Doctor Who), Shark 2 - L'abisso racconta la storia di Jonas Taylor, interpretato da Jason Statham: dopo aver sposato la causa ambientalista, l'uomo guida un gruppo di ricerca nelle profondità della Fossa delle Marianne. Tra squali colossali, banditi senza scrupoli e pericoli di ogni genere, le possibilità di sopravvivenza si fanno sempre più piccole... Nel cast, oltre a Statham, ricordiamo anche Jacky Wu (Jiuming), Cliff Curtis (James "Mac" Mackreides) e Page Kennedy (D.J.).

Il film è in sala dal 3 agosto 2023. Se il paradossale rapporto tra le pessime recensioni da parte della critica e il lusinghiero successo al box office vi sta confondendo... be', allora non c'è niente di meglio rispetto al tailer di Shark 2 per chiarirvi le idee.