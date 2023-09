Shark 2 in digitale: le piattaforme dove vederlo in streaming (10 minuti sono gratis)

Shark 2: L'abisso, nuovo film action in salsa squali con protagonista Jason Statham, è arrivato sul mercato digitale italiano grazie a Warner Bros Home Entertainment.

Shark 2 - L'abisso è disponibile ora per l’acquisto e il noleggio digitale sulle piattaforme Apple TV app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Timvision, Microsoft Film & TV, e potrete noleggiarlo anche su Sky Primafila e Mediaset Infinity. Per celebrare l'uscita del film in digitale, come di consueto Warner Bros Home Entertainment ha pubblicato sul proprio canale YouTube 10 minuti di anteprima di Shark 2: il video è disponibile in maniera completamente gratuita sul canale YouTube della major, e permette agli spettatori di farsi un'idea abbastanza chiara di ciò che li aspetta nella versione integrale del film.

Shark 2 vede protagonisti Jason Statham e l’icona globale dell’action Wu Jing, qui alla guida di una squadra di coraggiosi esploratori nelle profondità più recondite dell’oceano. Il loro viaggio si trasformerà in una spirale di caos quando una diabolica operazione mineraria minaccerà la loro missione e li costringerà ad una rischiosa lotta per la sopravvivenza contro colossali Megalodonti e implacabili saccheggiatori dell’ambiente. Diretto da Ben Wheatley, il film include nel cast anche Sophia Cai, Page Kennedy, Sergio Peris-Mencheta, Skyler Samuels e Cliff Curtis.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Shark 2.