Shark 2, la nuova clip del film mostra l'incontro con il megalodonte

Da pochi giorni è stato svelato il nuovo poster di Shark 2: L’abisso, il nuovo capitolo della saga “Shark” con Jason Statham e diretto da Ben Whitley. Il film uscirà nelle sale italiane il 3 agosto 2023, un giorno prima rispetto ai cinema statunitensi.

Il video mostra Jonas Taylor e la sua crew in esplorazione negli abissi marini, alla ricerca di misteriose creature. Successivamente si può osservare il primo incontro con un megalodonte, prima di rivelarne uno ben più grande. Il sottomarino si scontrerà con la feroce creatura e tutta la sua forza.

La clip fornisce dettagli interessanti sommati a quelli svelati dallo scoppiettante trailer di Shark 2, già rilasciato un paio di mesi fa. Infatti, il primo trailer mostrò la presenza di ben 3 megalodonti e un octopus gigante. Nonostante ciò, Il film per intero non è stato ancora mostrato, lasciando aperta la possibilità per la comparsa di altre misteriose creature.

Il primo capitolo della serie ha ricevuto delle critiche miste (recensione di Shark- il primo squalo). La pellicola ha riscontrato un indice di gradimento del 46% dalla critica specializzata e del 43% dagli utenti sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. Ben diverso è stato il responso al botteghino, Il film ha incassato 527,8 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget iniziale di 150 milioni di dollari. Dalle premesse, Shark 2, ha le potenzialità per essere un sequel intrattenente e denso di emozioni. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.