Shark 2: L'abisso, Jason Statham a caccia de La sirenetta nello spot più geniale dell'anno

Dopo un filmato promozionale davvero fuori di testa come quello pensato per il trailer ufficiale di Shark 2: L'abisso, l'atteso blockbuster estivo con protagonista Jason Statham torna a far parlare di sé con uno spot a dir poco geniale.

Come potete vedere nel post pubblicato su Twitter e disponibile in calce all'articolo, Shark 2: L'abisso prende di mira nientemeno che La sirenetta, nuovo remake live-action della Disney in arrivo la prossima settimana: anche se il sequel con Jason Statham, prodotto da Warner Bros., arriverà al cinema solo dal 3 agosto, evidentemente l'oceano non è grande abbastanza per tutti e due i film (per par condicio, recuperate anche il trailer de La sirenetta).

Nel sequel di Shark: Il primo squalo, Jason Statham e l’icona globale dell’action Wu Jing guideranno una squadra di coraggiosi esploratori nelle profondità più recondite dell’oceano: il loro viaggio si trasformerà in una spirale di caos quando una diabolica operazione mineraria minaccerà la loro missione e li costringerà ad una rischiosa lotta per la sopravvivenza. Messi alle strette da colossali Megalodonti e da implacabili saccheggiatori dell’ambiente, i nostri eroi dovranno superare i loro spietati predatori in una corsa contro il tempo al cardiopalma.

