Shark 2: L'abisso, il nuovo film di Jason Statham diventerà un franchise? Parla il regista

Shark 2 - L’Abisso debutterà nelle sale italiane il 3 agosto 2023 e il suo regista, Ben Wheatley, autore anche di In the Earth, ha già rivelato di pensare a un franchise dedicato alle avventure marine di Jason Statham, considerando un ampliamento dell’universo dei primi due film e ritenendo il tema interessante da sviluppare.

Il fantastico trailer di Shark 2 - L’Abisso ci ha anticipato tutta una serie di mostri preistorici e di predatori incredibili che Jason Statham dovrà affrontare nel secondo capitolo di quella che a quanto pare potrebbe diventare una vera e propria saga.

A rivelarlo è stato Ben Wheatley, che, parlando con Total Magazine, si è lasciato andare raccontando i suoi progetti in merito: “Non se ne dovrebbe parlare fino a che Shark 2 non sarà uscito, ma io spero di vedere un terzo film. C’è ancora tanto da esplorare in quell’universo. È così ricco. L’internazionalità della storia è molto interessante”.

In questo senso ha elogiato il primo film che ha approfittato della presenza di un cast molto eterogeneo senza dover spingere troppo sulle differenze riguardanti le origini degli attori: “La cosa intelligente del primo film è che non è Rush Hour. Non è un incontro tra Est e Ovest. Si tratta solo di persone che lavorano insieme e che vivono un’avventura proveniendo da tutto il mondo. Penso che questo sia positivo per il pubblico e che sia anche un buon messaggio”.

In attesa di poter vedere il secondo film e curiosi di conoscere il futuro di questa eventuale saga, vi lasciamo al divertente spot promozionale di Shark 2 L’Abisso.