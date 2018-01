Shaquille O'Neal vorrebbe apparire in un film Avengers per "picchiare" un eroe: ma chi?

sta facendo campagna per entrare in uno dei film sugli Avengers . Il motivo? Beh, lui ha una gran voglia di strapazzare un Vendicatore in particolare... Volete sapere di chi si tratta?

Beh, ma di Tony Stark! Iron Man! Shaquille O'Neal, oltre ad essere uno dei migliori giocatori di basket che abbiano mai messo piede su questo pianeta, è apparso anche in moltissime pellicole hollywoodiane. Adesso ha manifestato interesse nell'MCU e, in particolar modo, sugli Avengers: l'ex atleta vorrebbe infatti far parte di un cinecomic sui Vendicatori per "fare il mazzo" a Robert Downey Jr.!

Parlando con Entertainment Weekly, O'Neal ha specificato questo:

"Mi piacerebbe essere in un film degli Avengers. Mi piacerebbe troppo fare il c**o a Robert Downey Jr.”

Chissà se ne avrà la possibilità?

Avengers: Infinity War esce in Italia il 25 aprile 2018 e ne cast ci sono, oltre a Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautisa, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Hiroyuki Sanada, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlor e Josh Brolin.

La sinossi del cinecomic Marvel Studios recita: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Siete pronti?