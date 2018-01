Shannon Purser, "Barb" di Stranger Things, sarà nel film Netflix Sierra Burgess Is a Loser

La fanbase di Stranger Things ha dimostrato di essere molto scontenta della morte di alcuni personaggi nel corso delle due serie disponibili in streaming su Netflix , Barb su tutti. L'attrice che la interpretava,, ora ha ottenuto "giustizia", e ha un ruolo in un nuovo film.

Shannon Purser ha ottenuto una nomination agli Emmy Awards per la sua performance, oltre ad un ruolo nella serie cult Riverdale. Inoltre, Melissa McCarthy l’ha contattata personalmente per il suo film in uscita, Life of the Party; e ora è confermato che la Purser sta finalmente ottenendo l'attenzione che merita con un ulteriore progetto su Netflix, dove ha "acchiappato" un ruolo da protagonista.

Il film dove la vedremo recitare s’intitola Sierra Burgess Is a Loser ed è diretto da Ian Samuels. Tra gli altri interpreti, c'è anche Chrissy Metz di This Is Us. Si tratta di una rivisitazione in chiave moderna del Cyrano de Bergerac.

Una delle versioni più famose è stata tradotta da Anthony Burgess, che ha scritto il romanzo A Clockwork Orange. E' una versione romanzata della vita di de Bergerac, che vede lo scrittore come un poeta, un musicista e un duellante di talento, che si trattiene dall'esprimere il suo amore per una donna bella e intelligente perché è imbarazzato dalle dimensioni considerevoli del suo naso.

Non si tratta ovviamente del primo adattamento della commedia: in passato è stato fatto un remake da Disney Channel, chiamato Let It Shine, per non parlare del Cyrano interpretato, in passato da Gerard Depardieu.