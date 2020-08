Shannon Elizabeth: 'Non ho rimpianti per il nudo in American Pie'

Shannon Elizabeth non ha rimpianti per la scene di nudo di American Pie. Lo ha confermato di recente nel documentario Skin: A History of Nudity in the Movies, durante il quale ha parlato del ruolo che ha dato il via alla sua carriera ad Hollywood.

"Se non avessi recitato in American Pie e non avessi interpretato Nadia e le scene di nudo che ne derivavano, oggi forse non avrei una carriera" ha spiegato l'attrice. "Voglio dire, i ragazzini si scattano foto e le mettono su Internet continuamente, quindi non è un grosso problema. Vediamo nudità online tutti i giorni su Instagram."

Apparsa di recente in Jay and Silent Bob - Ritorno a Hollywood di Kevin Smith, La Shannon ha visto in American Pie la sua grande occasione: "Al tempo non avevo neanche pensato al fatto che avrei dovuto fare delle scene di nudo. Ero un attrice in cerca di tutto ciò che riusciva a trovare, perciò sono stata entusiasta di ottenere quel ruolo. Ho dato tutta me stessa per andare là e non agitarmi."

"Abbiamo aggiunto delle cose che non facevano parte della sceneggiatura, come la scena in cui cammino verso lo specchio, topless, e guardo con aria triste la mia pancia, perché purtroppo è quello che fanno molte ragazze" ha aggiunto l'attrice, confermando che il ruolo di ha dato una svolta alla sua carriera. Grazie a quello ho ottenuto un contratto di tre film con la Miramax."

