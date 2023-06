Shannen Doherty, la star di Beverly Hills rivela: il cancro è arrivato al cervello

Sono ormai diversi anni che una delle star di Beverly Hills, Shannen Doherty, si è aperta pubblicamente sul suo stato di salute, fornendo continui aggiornamenti ai suoi fan e ricevendo, in risposta, moltissimo affetto. Ma non ci sono buone notizie all'orizzonte, dopo la terribile notizia della diffusione del cancro al cervello.

"12 gennaio 2023. Il 5 gennaio, la mia TAC ha mostrato Mets nel mio cervello. Il video di ieri mostrava il processo per adattarsi alla maschera che indossi durante le radiazioni al cervello. Il 12 gennaio ha avuto luogo il primo ciclo di radiazioni. La mia paura è evidente. Sono estremamente claustrofobica e c'erano molte cose nella mia vita. Sono fortunata perché ho ottimi dottori come il dottor Amin Mirahdi e gli straordinari tecnici del cedar sinai. Ma quella paura... Il tumulto….. il tempismo di tutto…. Ecco come può apparire il cancro", scrive l'attrice su un post Instagram sul suo profilo @theshando.

La malattia di Shannen Doherty aveva subito un arresto nel 2017, dopo averlo combattuto per due anni, a partire dal 2015. Solo tre anni dopo, nel 2020, l'attrice di Beverly Hills ha comunicato che il cancro era tornato.

Tra i commenti, anche la sua collega in Heaters, Selma Blair, ha espresso un grandissimo supporto: "È tanto, tanto da sopportare. Ti auguro tutta la pace saggia che sei riuscita a trovare nei momenti più bui. Sappi che ti supportiamo. Tanto amore, solo amore".

Shannon Doherty ha ancora una grande battaglia davanti a sé. Ma nonostante il video, in trapela una sofferenza nel sottoporsi ad un trattamento così duro, si percepisce chiaramente anche una grandissima forza, che difficilmente, dicono i fan, potrà essere sconfitta.