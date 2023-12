Shannen Doherty punta il dito contro Alyssa Milano: 'Mancato il supporto femminile'

Dopo più di vent'anni dall'ultimo episodio di Streghe, Shannen Doherty ritorna sulla sua uscita di scena nel suo podcast Le'ts Be Clear: tra le chiacchiere sulla sua carriera e le sue relazioni, ha anche parlato delle voci sul litigio tra lei e Alyssa Milano che sarebbe stato tra i motivi del suo abbandono.

Sul suo attrito con Milano, Doherty, che di recente ha fatto un doloroso annuncio sulle sue condizioni di salute, parla di un'atmosfera di "competitività" simile a quella che ha sentito sul set di 90210. A tal proposito ricorda le sue co-star erano "molto arrabbiate" con lei per aver fatto una copertina di Rolling Stone senza aver richiesto l'inclusione di tutto il cast. Il suo sentimento all'epoca era: "È la cover di Rolling Stone. Non dirò certo di no".

Anche se Streghe era considerato uno show corale, Doherty fa notare che "era stata originariamente venduto alla WB come un progetto basato su di me". Milano si è unita al cast solo dopo che Lori Rom, l'attrice che interpretava Phoebe Halliwell nell'episodio pilot, si è ritirata, non volendo interpretare una strega per motivi religiosi.

"Stava succedendo di nuovo, la competività stava tornando. Non intendo con Holly, sto dicendo tra Alyssa e me. C'era una mancanza di supporto femminile. Ho avuto la stessa pubblicista per non so nemmeno quanto tempo, Leslie Sloane, e sarebbe potuta venire nel podcast ed essere tipo "A Shannen non è mai importato che qualcun'altro avesse una copertina" Non era la mia specialità semplicemente".

Doherty sa che Milano ha affrontato i loro problemi nel suo libro Sorry Not Sorry, ma aggiunge: "ovviamente non leggerò mai il suo libro, perchè è intitolato Sorry Not Sorry, e questo già mi dice che non ti dispiace per niente. Perchè menzionare qualcosa in tal caso?".

Doherty parla anche delle difficoltà affrontate durante le riprese della seconda stagione di Streghe, in quanto quell'energia competitiva stava avendo ripercussioni anche sulla sua vita privata. Holly Marie Combs, grande amica e collega di Doherty presente in quest'episodio del podcast, aveva dei seri problemi di salute: secondo Doherty, Milano e sua madre le avrebbero impedito di farle visita dopo il suo intervento.

